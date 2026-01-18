Sanità, Scianaro (FdI) su visita Decaro-Pentassuglia al Perrino: “Spero che non sia solo simbolica, ma l’inizio di soluzioni concrete”
BRINDISI – “La visita del presidente Antonio Decaro e dell’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia all’ospedale Perrino di Brindisi non può essere solo un’occasione di denuncia, ma deve rappresentare l’inizio di azioni concrete per risolvere i numerosi problemi della sanità pugliese”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro, commenta l’incontro svolto nei giorni scorsi al pronto soccorso della struttura ospedaliera.
Secondo Scianaro, dopo vent’anni di carenze e abbandono, è “inaccettabile che i vertici regionali si limitino a una visita simbolica, mentre la realtà è drammatica. Pazienti costretti su barelle, lunghe code di attesa e un numero insufficiente di dirigenti a gestire il pronto soccorso rappresentano una situazione al collasso, che richiede misure straordinarie”.
“Non possiamo continuare a mortificare gli operatori sanitari, costretti a coprire turni vuoti con prestazioni aggiuntive. La scarsa presenza di medici segnala una pianificazione fallimentare e necessita di interventi urgenti, non più procrastinabili”, aggiunge Scianaro, sottolineando come la visita dei vertici regionali debba servire a prendere atto della reale situazione e stimolare provvedimenti immediati.
Nei prossimi giorni, conclude l’esponente di FdI, “verificherò le piante organiche del personale in tutti i presidi del territorio, per accertare eventuali discrepanze. Non servono parole vuote, ma un piano d’azione serio per restituire dignità e funzionalità al nostro sistema sanitario: i pugliesi meritano di più e non possono più aspettare”.