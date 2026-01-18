Sanità, Scianaro (FdI) su visita Decaro-Pentassuglia al Perrino: “Spero che non sia solo simbolica, ma l’inizio di soluzioni concrete”

BRINDISI – “La visita del presidente Antonio Decaro e dell’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia all’ospedale Perrino di Brindisi non può essere solo un’occasione di denuncia, ma deve rappresentare l’inizio di azioni concrete per risolvere i numerosi problemi della sanità pugliese”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,, commenta l’incontro svolto nei giorni scorsi al pronto soccorso della struttura ospedaliera.

Secondo Scianaro, dopo vent’anni di carenze e abbandono, è “inaccettabile che i vertici regionali si limitino a una visita simbolica, mentre la realtà è drammatica. Pazienti costretti su barelle, lunghe code di attesa e un numero insufficiente di dirigenti a gestire il pronto soccorso rappresentano una situazione al collasso, che richiede misure straordinarie”.

“Non possiamo continuare a mortificare gli operatori sanitari, costretti a coprire turni vuoti con prestazioni aggiuntive. La scarsa presenza di medici segnala una pianificazione fallimentare e necessita di interventi urgenti, non più procrastinabili”, aggiunge Scianaro, sottolineando come la visita dei vertici regionali debba servire a prendere atto della reale situazione e stimolare provvedimenti immediati.

Nei prossimi giorni, conclude l’esponente di FdI, “verificherò le piante organiche del personale in tutti i presidi del territorio, per accertare eventuali discrepanze. Non servono parole vuote, ma un piano d’azione serio per restituire dignità e funzionalità al nostro sistema sanitario: i pugliesi meritano di più e non possono più aspettare”.