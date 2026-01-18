“Liga Experience – Teatri 2026”: i Sopravvissuti e Sopravviventi portano Ligabue nei teatri, tappa a Bitonto

Riparte dal teatro, dalla sua dimensione più raccolta e autentica, il viaggio musicale dei Sopravvissuti e Sopravviventi. La storica band bitontina annuncia le prime tappe di “Liga Experience – Teatri 2026”, il progetto dedicato a trent’anni di canzoni di Luciano Ligabue, pensato appositamente per il contesto teatrale.

Dopo l’anteprima andata in scena lo scorso 28 dicembre a Canistro (L’Aquila), nella Sala Polivalente, la programmazione invernale entra nel vivo con la prima data ufficiale del 2026: venerdì 23 gennaio all’Auditorium Gervasio di Matera. I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket.

Una settimana dopo, venerdì 30 gennaio alle ore 21, la band “giocherà in casa” con l’atteso appuntamento al Teatro Traetta di Bitonto, città d’origine del progetto.

Sul palco una formazione consolidata: Francesco Pasculli alla voce, Gianluca Fallacara alla batteria, Gigi Conversation al basso, Alessandro Iacobelli e Francesco Ruggiero alle chitarre, Nicola Pedone alle tastiere. Un gruppo che nel tempo ha costruito un linguaggio riconoscibile, capace di coniugare rispetto filologico e rilettura personale.

“Liga Experience – Teatri 2026” non è un semplice concerto tributo, ma un format pensato per il teatro, dove le canzoni vengono spogliate della loro veste più elettrica per diventare racconto. Un’esperienza acustica intensa e confidenziale, in cui la musica si intreccia alle storie, alle parole e alle emozioni che hanno attraversato più generazioni.

Accanto alla dimensione artistica, anche un impegno concreto: per la data di Bitonto, parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione ANT Franco Pannuti – ETS, a sostegno delle attività di assistenza socio-sanitaria specialistica e gratuita a domicilio per i malati oncologici e le loro famiglie.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bitonto, a conferma del legame profondo tra la band e il territorio.

I biglietti per la data bitontina sono disponibili in prevendita su Billetto, vista la capienza limitata del teatro:

https://billetto.it/e/liga-experience-teatri-2026-bitonto-biglietti-1754412

Il progetto teatrale è reso possibile grazie al supporto di Babalù – Porto di Trani, Nicola Robles, Conserva Logistica, Ellegi Due.