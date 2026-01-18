Sanità, sopralluogo al Pronto soccorso del “Perrino” di Brindisi: Decaro e Pentassuglia incontrano pazienti e operatori

BARI - Questa mattina il presidente della Regione Pugliae l’assessore regionale alla Sanitàhanno effettuato un sopralluogo presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, uno dei presidi sanitari più importanti della provincia. La visita si è svolta con l’obiettivo di verificare direttamente le condizioni operative del servizio di emergenza-urgenza e ascoltare le istanze di pazienti, familiari e operatori sanitari.

Durante il sopralluogo, il presidente Decaro ha incontrato il personale in servizio, impegnato quotidianamente in prima linea, e alcuni cittadini presenti nella struttura, raccogliendo segnalazioni e testimonianze sulle difficoltà che il Pronto soccorso si trova ad affrontare.

“Stamattina, a Brindisi, abbiamo visitato il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino – ha dichiarato Decaro –. Abbiamo ascoltato i cittadini e gli operatori sanitari che lavorano con impegno e dedizione nonostante le tante criticità”. Il presidente ha annunciato che già nei prossimi giorni la Regione affronterà il tema in maniera strutturata: “Martedì abbiamo convocato una riunione con tutti i direttori dei Pronto soccorso pugliesi per conoscere le situazioni più critiche e provare a intervenire subito”.

Decaro ha inoltre evidenziato come una delle principali emergenze resti la carenza di medici specialisti in emergenza-urgenza, una problematica che non riguarda solo la Puglia ma l’intero territorio nazionale. “Ci sono molte cose da migliorare – ha sottolineato – ma la priorità è affrontare la mancanza di personale medico specializzato e rafforzare l’organizzazione del personale sanitario dedicato all’assistenza dei pazienti nelle strutture di emergenza”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale Donato Pentassuglia, che ha rimarcato il valore del confronto diretto con chi vive quotidianamente le difficoltà del Pronto soccorso. “Oggi siamo venuti all’ospedale Perrino di Brindisi per fare una valutazione sull’accesso al Pronto soccorso e sulla gestione dei diversi codici – ha spiegato –. Abbiamo voluto confrontarci con gli operatori sanitari e con alcuni familiari dei pazienti, sempre nel pieno rispetto della dignità delle persone che hanno bisogno di cure”.

Pentassuglia ha chiarito che il sopralluogo rientra in un percorso di lavoro già programmato dalla Regione: “Questo incontro con il presidente Decaro è propedeutico al lavoro che faremo nella prossima settimana, già calendarizzato, per analizzare in modo puntuale le criticità di accesso ai Pronto soccorso e individuare le soluzioni migliori per affrontare la carenza di medici, specializzandi e specialisti nel settore dell’emergenza-urgenza”.

La visita al “Perrino” si inserisce quindi in un più ampio percorso di monitoraggio e intervento avviato dalla Regione Puglia, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione dei servizi di emergenza, garantire risposte più rapide ed efficaci ai cittadini e sostenere il lavoro degli operatori sanitari, oggi più che mai sotto pressione.