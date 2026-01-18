Calcio Bari, il sindaco Leccese: “La squadra è patrimonio della città. Servono chiarezza e investimenti”

BARI - All’indomani della sconfitta casalinga contro la Juve Stabia, il sindaco di Bariinterviene con una presa di posizione netta sulla situazione della squadra di calcio cittadina, esprimendo forte preoccupazione per l’andamento sportivo e per il clima di crescente malcontento che si respira tra i tifosi.

In una nota ufficiale, il primo cittadino sottolinea come la squadra di calcio non possa essere considerata un semplice bene privato, ma rappresenti un patrimonio collettivo, simbolo dell’identità, dell’orgoglio e della passione di un’intera comunità. Proprio per questo, Leccese afferma di non poter restare indifferente di fronte a una stagione che sta mortificando le aspettative della città e mettendo a rischio un valore sportivo e sociale che appartiene a tutti i baresi.

Pur evitando di entrare nel merito delle scelte tecniche, che competono agli addetti ai lavori, il sindaco evidenzia come i risultati, la classifica e il diffuso malcontento della tifoseria siano segnali evidenti di una gestione che non ha funzionato. Una stagione che viene definita “drammatica” sotto il profilo sportivo e che rischia di compromettere seriamente il futuro del club.

Secondo Leccese, anche chi non è esperto di calcio può comprendere che, in situazioni come questa, l’unica strada per tentare di invertire la rotta passa da investimenti concreti nel mercato di gennaio, capaci di rafforzare la squadra e ridare credibilità a un progetto che oggi appare privo di una direzione chiara. Il tempo, sottolinea il sindaco, è già stato abbondantemente perso.

Un passaggio particolarmente critico riguarda la distanza tra le dichiarazioni e i fatti. Le parole del presidente della società, che in passato aveva riconosciuto l’importanza degli investimenti per raggiungere risultati e riaccendere l’entusiasmo, devono ora tradursi in azioni tangibili. In assenza di interventi rapidi e adeguati, avverte Leccese, l’unica prospettiva rischia di essere una retrocesso umiliante, con conseguenze pesanti non solo sul piano sportivo, ma anche emotivo ed economico per l’intera comunità cittadina.

Il sindaco ribadisce che Bari non merita un simile epilogo. La maglia biancorossa, afferma, ha un valore simbolico profondo e rappresenta un legame identitario che va rispettato. Per questo motivo, Leccese conclude assicurando che continuerà a pretendere chiarezza, trasparenza e impegni concreti da parte di chi ha la responsabilità della gestione societaria.

“La tifoseria, i cittadini e tutta Bari meritano risposte concrete”, è il messaggio finale del sindaco, che richiama la proprietà a un atto di responsabilità nei confronti di una città che chiede rispetto, serietà e una visione credibile per il futuro della propria squadra.