Sava, 67enne arrestato per stalking nei confronti dell’ex moglie

SAVA – Un uomo di 67 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Sava, nel Tarantino, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie.

La donna, già vittima di comportamenti molesti in passato, aveva più volte presentato querela contro l’uomo. Dopo l’ennesima segnalazione al 112, i militari si sono recati presso l’abitazione della donna e hanno sorpreso l’uomo appostato nei pressi dell’immobile.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 67enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli episodi persecutori.

L’operazione sottolinea l’impegno dei Carabinieri nel contrastare il fenomeno dello stalking e proteggere le vittime di violenza domestica.