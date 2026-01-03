Tragico incidente stradale in Salento: muore il 59enne Angelo Maggio

LECCE – Un grave incidente stradale ha causato la morte di Angelo Maggio, 59 anni, residente a Ortelle. L’uomo era alla guida della sua vettura sulla strada che collega Otranto alla località Alimini quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto a secco.

I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo. Secondo quanto ricostruito, Maggio rientrava a casa dopo aver terminato il turno di lavoro come cuoco in un ristorante di Melendugno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi per determinare le cause dell’impatto. La comunità di Ortelle è profondamente scossa per la tragedia che ha colpito uno dei suoi cittadini.

Le autorità competenti hanno aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.