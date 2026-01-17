Savino (MEF): “Sequestro a Brindisi conferma efficacia dei controlli e fermezza dello Stato”

ROMA – «Il sequestro della motonave e del carico di materiale ferroso nel porto di Brindisi rappresenta un’operazione di grande rilevanza, che dimostra la solidità del sistema dei controlli italiani e la piena determinazione dello Stato nel far rispettare le sanzioni europee». Così il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, commenta l’operazione condotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una nave proveniente dalle acque territoriali russe del Mar Nero.

«Si tratta di un intervento complesso – spiega Savino – fondato su un lavoro accurato di analisi del rischio, intelligence doganale e cooperazione operativa tra amministrazioni dello Stato. Un’azione che rafforza concretamente l’attuazione delle misure restrittive adottate dall’Unione europea e tutela la legalità dei traffici internazionali, la sicurezza economica e la credibilità del nostro Paese».

Il Sottosegretario ha sottolineato l’importanza della sinergia tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza: «Ringrazio tutto il personale coinvolto: il loro lavoro rappresenta un presidio fondamentale per contrastare i tentativi di elusione delle regole e per garantire che i porti italiani restino luoghi di trasparenza, sicurezza e rispetto delle norme internazionali».

Savino sarà in visita istituzionale in Puglia lunedì e martedì, «per ribadire il sostegno del Governo a chi opera con professionalità e senso dello Stato in prima linea nel contrasto alle attività illecite e nella difesa dell’economia legale».