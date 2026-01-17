Barletta, nuovo prelievo multiorgano all’ospedale “Dimiccoli”

BARLETTA - A poche ore dall’ultima donazione, all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta si è svolto un nuovo prelievo multiorgano, il secondo dall’inizio dell’anno nella Asl Bt.

Il donatore è un uomo di 68 anni di San Ferdinando di Puglia, dal quale sono stati prelevati fegato e cornee. Nelle sale operatorie dirette dal dottor Michele Debitonto, i chirurghi del Policlinico di Bari hanno provveduto al prelievo dei reni, mentre i medici del coordinamento della Asl Bt hanno prelevato le cornee, successivamente inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.