Sequestrati oltre 900 kg di carne scaduta a Lecce: sospesa attività di lavorazione alimentare

LECCE - I Carabinieri del NAS di Lecce hanno scoperto gravi irregolarità in un’azienda di deposito, sezionamento e lavorazione di carni destinate a preparazioni alimentari. Durante i controlli, gli agenti hanno rilevato che polpette e polpettoni venivano prodotti con materie prime scadute e conservate tramite sistemi di congelamento non idonei.

In totale sono stati sequestrati oltre 9 quintali di carne, per un valore stimato di circa 10.000 euro, e l’attività è stata sospesa. L’amministratore dell’azienda è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e multato con sanzioni amministrative pari a 2.000 euro.

Le operazioni rientrano nell’ambito dei controlli dei NAS per garantire la sicurezza alimentare e prevenire rischi per la salute dei consumatori.