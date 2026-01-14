Esplosione all’ATM di Oria: nuovo colpo della banda dei bancomat nel centro storico

ORIA – Ancora un episodio criminale scuote la città federiciana. Nella notte, intorno alle 3.30, ignoti hanno preso di mira la filiale dellain piazza Albanese, piazzando due ordigni esplosivi all’interno del bancomat. L’esplosione ha danneggiato lo sportello, ma al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti a sottrarre denaro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana e i Vigili del Fuoco. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio delle autorità per identificare i responsabili. L’episodio ha ulteriormente complicato la situazione per i cittadini, già penalizzati dai precedenti assalti che avevano lasciato la città senza sportelli bancomat funzionanti, come accaduto in seguito al colpo all’agenzia di Erchie.

Da ottobre scorso, la stessa banda – o gruppi con simile modus operandi – ha compiuto diversi colpi nella provincia di Brindisi, coinvolgendo anche San Pietro Vernotico, San Donaci, Brindisi e Savelletri, mentre decine di episodi analoghi sono stati registrati nelle province di Lecce e Taranto, alimentando preoccupazione tra le forze dell’ordine e la popolazione.