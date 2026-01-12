Sergio Fontana S.r.l.: nuovo corso industriale tra biotecnologie e sostenibilità

CANOSA DI PUGLIA – La, realtà già affermata nella produzione di estratti vegetali e nella consulenza tecnica per l’integrazione alimentare, apre ufficialmente le porte al futuro.

Venerdì 16 gennaio, alle ore 10, presso la sede operativa di Via Moscatello 1 a Canosa di Puglia (BT), sarà inaugurato il nuovo polo di ricerca e produzione, spin-off di Farmalabor S.r.l., azienda leader nella produzione e distribuzione di materie prime per uso farmaceutico.

L’iniziativa segna il passaggio della Sergio Fontana S.r.l. a un modello di impresa 4.0, incentrato sull’economia circolare e sull’innovazione scientifica. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno del Programma Integrato di Agevolazione (PIA) della Regione Puglia e al piano di potenziamento tecnologico e strutturale denominato BEST: Blend ad Effetto Salutistico e Tecnologico.

Durante la cerimonia, dopo i saluti del presidente Sergio Fontana e degli interventi delle autorità, è prevista una visita guidata alla nuova struttura produttiva. All’evento parteciperà anche il Sottosegretario di Stato alla Salute, On. Marcello Gemmato.

Questo nuovo asset rappresenta un passo importante per l’azienda pugliese, rafforzando la sua posizione nel settore delle biotecnologie e della produzione sostenibile di materie prime farmaceutiche.