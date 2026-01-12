Polignano a Mare, scuola media Sarnelli-De Donato: alunni e personale al gelo. Scatigna (FdI) sollecita intervento immediato del Comune

POLIGNANO A MARE – Situazione critica alla, dove docenti, personale scolastico e alunni stanno affrontando giornate di freddo intenso senza riscaldamento funzionante. La denuncia arriva dal, che questa mattina si è recato personalmente nel plesso per verificare le condizioni degli ambienti scolastici.

«Ho potuto constatare uno scenario indegno di un paese civile – dichiara Scatigna – con persone bardate di cappotti, cappelli e sciarpe pur di lavorare e studiare in aule che dovrebbero essere accoglienti». Secondo quanto riferito, l’impianto di riscaldamento non funziona e, in alcune aule dotate di condizionatori, questi vengono utilizzati come sostituti, con conseguente aumento dei consumi energetici. Sembrerebbe inoltre che non siano stati effettuati i controlli necessari prima dell’accensione delle caldaie.

Scatigna sottolinea come la competenza sulla manutenzione degli impianti spetti al Comune di Polignano a Mare, che sinora sarebbe rimasto «incredibilmente silente e assente». «Sono stato sindaco per dieci anni e so bene che su queste questioni non si scherza – aggiunge – il primo cittadino non dovrebbe chiudere occhio la notte pur di fornire risposte immediate, specie quando si tratta dei nostri figli».

Il consigliere regionale conclude sollecitando un intervento immediato e senza scuse dell’amministrazione comunale per garantire condizioni dignitose e sicure a studenti e personale scolastico.