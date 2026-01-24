Serie B, Bari batte Cesena 2-1: debutto vincente per Moreno Longo
FRANCESCO LOIACONO - Il Bari conquista tre punti al “Manuzzi-Orogel Stadium”, battendo il Cesena 2-1 nella ventunesima giornata di Serie B. Sulla panchina dei biancorossi debutta il nuovo allenatore Moreno Longo, subentrato all’esonerato Vincenzo Vivarini.
Il primo tempo è caratterizzato dalle numerose occasioni del Cesena: al 6’ Shpendi va vicino al gol, al 15’ Ciervo sfiora la rete, mentre al 21’ Mangraviti di testa non riesce a concretizzare. Il Bari risponde al 30’ con Manè, che per poco non segna, mentre al 36’ Blesa e al 39’ Frabotta colpiscono entrambe la traversa.
Nella ripresa al 6’ il Bari passa in vantaggio con Rao, che insacca di destro. Al 16’ Ciervo pareggia per il Cesena con un preciso sinistro, ma al 31’ Moncini regala il nuovo vantaggio ai pugliesi di testa su cross di Nikolau. Al 43’ Cistana salva sulla linea di porta un rasoterra di Frabotta, evitando il pari ospite.
Il Bari tornerà in campo nella ventiduesima giornata di Serie B venerdì 30 gennaio alle 20:30 contro il Palermo al “San Nicola”.