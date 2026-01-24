Bari, inaugurata la nuova sala d’attesa del Centro Prelievi e CUP del “Giovanni XXIII”: “Ogni dettaglio è per i bambini”

BARI - Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della nuova sala d’attesa del Centro Prelievi e CUP dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, completamente rinnovata e allestita dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – con i fondi raccolti durante la “Pigiama Run”.

All’evento hanno partecipato il vice sindaco di Bari, prof.ssa Giovanna Iacovone; il Dirigente medico responsabile del P.O. pediatrico, dott. Giuseppe Calabrese; la responsabile della “Patologia clinica e Screening neonatale”, dott.ssa Simonetta Simonetti; il presidente nazionale della LILT, prof. Francesco Schittulli; il Direttore Generale della LILT Bari, avv. Marisa Cataldo; e il responsabile del Distretto di Bari dell’Associazione nazionale di Clownterapia Teniamoci per Mano, dott. Paolo d’Ambrosio.

“Questa sala d’attesa è nata da un sogno condiviso – ha dichiarato l’avv. Marisa Cataldo – un sogno fatto di passi, di corse, di pigiami colorati e cuori generosi. Ogni dettaglio è pensato per i bambini: per i loro occhi curiosi, per le loro mani che stringono quelle dei genitori, per i loro cuori che meritano leggerezza anche quando la vita si fa pesante. La cura non è solo terapia: è anche ambiente, attenzione e bellezza. Oggi rinnoviamo il nostro impegno: essere sempre accanto ai piccoli guerrieri in pigiama”.

L’intervento, durato alcuni mesi, ha trasformato la sala in uno spazio accogliente, colorato e a misura di bambino, per rendere più serena l’esperienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La progettazione è stata curata dal Distretto di Bari della “Teniamoci per Mano Aps”, mentre l’allestimento è stato realizzato dalla Everprint di Acquaviva delle Fonti.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla generosità di centinaia di baresi che hanno partecipato alla Pigiama Run, la corsa solidale in pigiama che da tre anni si svolge nel Parco 2 giugno per sostenere i progetti di assistenza e accoglienza dei piccoli ospiti degli ospedali.

L’inaugurazione ha rappresentato anche un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro della LILT e per scoprire come un piccolo gesto, come correre in pigiama, possa fare una grande e divertente differenza nella vita dei bambini.