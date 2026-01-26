Serie C, girone C – Il Monopoli strappa un punto a Cerignola: 0-0 al “Monterisi”
Ss Monopoli 1966 fb
FRANCESCO LOIACONO - Finisce a reti bianche la sfida tra Cerignola e Monopoli valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre, protagoniste di una partita intensa e ricca di occasioni ma senza riuscire a trovare la via del gol.
Primo tempo vivace ma senza reti
La gara si accende subito: dopo appena due minuti Tirelli del Monopoli sfiora il vantaggio con una conclusione insidiosa, ma al 4’ è Gambale a rispondere per il Cerignola, mancando di poco la rete. Al 13’ Battocchio, su calcio di punizione, non inquadra la porta.
Al 24’ D’Orazio va vicino al gol del vantaggio per i padroni di casa, seguito al 30’ dal sinistro di Paolucci che si infrange sulla traversa, episodio che fa tremare la difesa del Monopoli. Nel finale di tempo, anche Longo (38’) e Russo (41’) sfiorano la rete, ma la prima frazione si chiude sullo 0-0.
Ripresa equilibrata e occasioni sprecate
Nella seconda parte di gara, il copione non cambia: al 3’ Ligi, di testa, non riesce a imprimere forza al pallone da pochi passi. Al 18’ è ancora Tirelli a rendersi pericoloso per il Monopoli, ma spreca da ottima posizione. Tre minuti dopo (21’) D’Orazio prova a trovare il gol della vittoria per il Cerignola, senza successo.
La situazione in classifica
Con questo pareggio, il Monopoli sale a 34 punti, piazzandosi al sesto posto in classifica insieme al Crotone, mentre il Cerignola si assesta al settimo posto con 32 punti.
Prossimo turno
Nella ventiquattresima giornata, in programma domenica 1 febbraio, il Monopoli ospiterà il Latina alle 14:30 allo stadio “Veneziani”. In serata, alle 20:30, il Cerignola affronterà il Foggia allo stadio “Zaccheria”, in un derby pugliese che promette spettacolo.
