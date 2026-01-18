Serie A, il Lecce cede 1-0 al Milan: decide Fullkrug

– Il Lecce esce sconfitto dal “Meazza” nella 21ª giornata di Serie A, cedendo 1-0 al Milan. La gara è stata decisa al 30’ del secondo tempo da un colpo di testa di, sugli sviluppi di un cross preciso di Saelemakers.

La partita era iniziata con diverse occasioni da entrambe le squadre. Nel primo tempo, Stulic per il Lecce di testa e Pulisic per il Milan hanno sfiorato il gol senza trovare la rete. Nella ripresa, i rossoneri hanno creato più occasioni: Gabbia, Estupiñán e Ricci hanno provato a raddoppiare, senza concretizzare. Il Lecce ha tentato il pareggio fino all’ultimo minuto con Maleh, ma il risultato non si è più modificato.

Classifica:

Lecce : terzultimo con 17 punti, insieme alla Fiorentina che ha vinto 2-1 contro il Bologna.

: terzultimo con 17 punti, insieme alla Fiorentina che ha vinto 2-1 contro il Bologna. Milan: secondo con 46 punti, in scia alla vetta.





Una partita che conferma le difficoltà dei salentini in trasferta, mentre il Milan consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica. La prossima sfida sarà decisiva per il Lecce, chiamato a muovere la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.