Serie A, Lecce-Lazio 0-0: al Via del Mare equilibrio e occasioni, giallorossi quartultimi
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce pareggia 0-0 contro la Lazio al “Via del Mare” nella ventiduesima giornata di Serie A, al termine di una gara equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti, ma senza reti.
Nel primo tempo il Lecce parte con intraprendenza: al 2’ Pierotti conclude di destro senza inquadrare la porta. La risposta della Lazio arriva al 5’ con Romagnoli, che va vicino al vantaggio. Al 19’ Coulibaly sfiora il gol per i salentini, mentre al 40’ Ramadani colpisce la traversa con un destro potente, facendo tremare la difesa biancoceleste.
Nella ripresa il copione non cambia. Al 3’ Danilo Veiga va vicino al gol per il Lecce, mentre al 10’ Dia sfiora la rete per la Lazio. Al 25’ Cheddira non riesce a concretizzare una buona occasione, seguito al 30’ da Sottil che sbaglia da posizione favorevole. Nel finale, al 44’, Taylor va a un passo dal gol per la Lazio, ma il risultato resta invariato.
Con questo pareggio il Lecce rimane quartultimo in classifica con 18 punti, mentre la Lazio sale a quota 29, occupando il nono posto.