Tragedia a Cagnano Varano, carabiniere forestale di 25 anni si toglie la vita in caserma

CAGNANO VARANO - Tragedia nella serata di oggi a Cagnano Varano, nel Foggiano. Un carabiniere forestale di 25 anni si è tolto la vita all’interno della caserma in località “Bagno”, sulle sponde del lago.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane militare avrebbe utilizzato l’arma di servizio. Originario della provincia di Latina, era arrivato nel Comune garganico lo scorso ottobre. Al momento del gesto si trovava da solo in caserma.

A fare la drammatica scoperta sono stati due colleghi, rientrati successivamente nella struttura. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma per il 25enne non c’era ormai più nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. La comunità locale e l’Arma dei Carabinieri sono sotto shock per la perdita del giovane militare.