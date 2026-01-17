Serie A, Lecce a San Siro contro il Milan: salentini a caccia dell’impresa

- Il Lecce sarà impegnato domani sera, con calcio d’inizio alle 20.45, sul prestigioso palcoscenico dello stadio “Giuseppe Meazza”, dove affronterà il Milan nella ventunesima giornata del campionato di Serie A. Per i giallorossi si tratta di una sfida complessa ma cruciale, in cui provare a conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

I salentini arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta di misura (1-0) subita contro l’Inter proprio a San Siro e puntano a un risultato positivo per compiere un passo in avanti significativo nella corsa alla permanenza nella massima serie. Di fronte, però, ci sarà un Milan in grande fiducia, reduce dal successo per 3-1 sul campo del Como al “Sinigaglia” e determinato a vincere per consolidare il secondo posto in classifica.

Le scelte dei tecnici

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, dovrà fare i conti con diverse assenze. Non saranno della partita Veiga e Gaspar, entrambi squalificati, né Camarda, fermato da un infortunio. Sul piano tattico, Di Francesco dovrebbe schierare Ramadani e Coulibaly sugli esterni, con Pierotti nel ruolo di regista. In avanti spazio a Stulic e Banda come principali riferimenti offensivi.

Sul fronte rossonero, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Gimenez e Pavlovic, entrambi alle prese con problemi muscolari. Il Milan dovrebbe affidarsi a Modric e Fofana sulle fasce, con Rabiot a muoversi sulla trequarti a supporto del tandem offensivo formato da Leao e Pulisic.

Arbitro e precedenti

La direzione di gara è stata affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine. L’ultimo precedente in Serie A tra Milan e Lecce a Milano risale al 27 settembre 2024 e si concluse con un netto 3-0 in favore dei rossoneri. In quell’occasione il Milan chiuse la partita già nel primo tempo, andando a segno al 38’ con Morata, al 41’ con Theo Hernandez e al 43’ con Pulisic.

Domani sera il Lecce proverà a ribaltare il pronostico e a scrivere una pagina diversa della sua storia recente a San Siro, mentre il Milan cercherà continuità e conferme nella corsa ai vertici della classifica.