Serie A, recupero 16ª giornata: Lecce domani a San Siro contro l’Inter

Il Lecce scenderà in campo domani sera, alle ore 20.45, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano per affrontare l’Inter nel recupero della sedicesima giornata del girone di andata di Serie A. La gara, inizialmente in programma il 21 dicembre 2025, era stata rinviata a causa dell’impegno dei nerazzurri nella Supercoppa Italiana.

I salentini arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Parma al “Via del Mare” e cercheranno un risultato positivo per compiere un passo importante nella corsa salvezza. L’Inter, invece, è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Napoli sempre a San Siro e punta alla vittoria per consolidare il primo posto in classifica.

Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti con le assenze degli squalificati Banda e Gaspar. Sugli esterni dovrebbero agire Coulibaly e Maleh, con Sottil in cabina di regia. In attacco spazio a Stulic e N’Dri.

Sul fronte nerazzurro, Cristian Chivu non potrà contare sugli infortunati Calhanoglu, Darmian e Dumfries. Sulle corsie laterali sono pronti Mkhitaryan e Barella, con Zielinski nel ruolo di trequartista. In avanti il tandem offensivo sarà composto da Bonny e Lautaro Martinez.

L’ultimo precedente in Serie A tra Inter e Lecce a Milano risale al 24 agosto 2024 e si concluse con la vittoria dei nerazzurri per 2-0. In quell’occasione l’Inter sbloccò il risultato al 5’ del primo tempo con Darmian, per poi raddoppiare nella ripresa al 25’ con Calhanoglu.