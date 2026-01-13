WTA 250 Hobart: Cocciaretto supera Shimizu e accede al secondo turno

FRANCESCO LOIACONO - Esordio positivo per Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 di Hobart, in Australia, disputato sul cemento. L’azzurra ha superato al primo turno la giapponese Ayano Shimizu con il punteggio di 6-3 6-4, conquistando l’accesso al secondo turno del singolare.

Negli altri incontri di giornata, l’australiana Taylah Preston ha avuto la meglio sulla spagnola Jessica Bouzas Maneiro per 6-4 7-6, mentre la statunitense Katie Volynets ha rimontato la connazionale Ann Li imponendosi 4-6 7-5 6-2. Vittoria in tre set anche per la serba Olga Danilovic, che ha superato l’americana McCartney Kessler con il punteggio di 4-6 6-4 6-4.

Successo netto per la croata Antonia Ruzic, vincente 7-5 6-1 sulla colombiana Emiliana Arango. In rimonta anche la messicana Renata Zarazúa, che si è imposta 6-7 6-3 6-3 sull’americana Hailey Baptiste. L’argentina Solana Sierra ha invece ribaltato il match contro Caty McNally, chiudendo 1-6 6-4 6-1.

Doppio

Nel primo turno del torneo di doppio, le ceche Jesika Maleckova e Miriam Skoch hanno battuto 6-4 6-2 la giapponese Shuko Aoyama e la cinese Qianhui Tang, qualificandosi per il secondo turno. Avanzano anche la messicana Giuliana Olmos e l’indonesiana Aldila Sutjiadi, che hanno superato in rimonta la britannica Maia Lumsden e l’americana Sabrina Santamaria per 1-6 6-3 10-3.