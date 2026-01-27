Shabel, arriva il nuovo singolo ''Tutto Brucia''









Shabel, la giovane cantautrice italiana che si è già fatta notare da qualche anno nella scena con un brillante esordio in lingua inglese, grazie a uno stile che si ispira al pop americano e lo contamina con sonorità urban, è tornata con un progetto tutto in Italiano e presenta il nuovo singolo Tutto Brucia, dal 30 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano arriva a pochi mesi di distanza da Puro Veleno.

Scritta da Shabel insieme a Michael Consigli e Francesca Rigoni, e prodotta da Natan Mottadelli, Samuele Murdaca e Luca D’Angelo, Tutto Brucia è una power ballad dalle sfumature dark pop che accompagna in un profondo viaggio introspettivo attraverso le diverse fasi della perdita di un amore. «Il brano attraversa il dolore iniziale, la rabbia e la frustrazione, fino ad arrivare all’accettazione e, infine, a una vera e propria rinascita emotiva», racconta Shabel. «È una canzone coraggiosa, un flusso di coscienza senza filtri, in cui le emozioni esplodono e si trasformano: il dolore diventa consapevolezza, la vulnerabilità si fa forza, la rabbia si trasforma in energia per ricominciare.»

Tutto Brucia è una canzone che fa ballare e cantare a squarciagola, mentre una lacrima scende sul viso: è la forza silenziosa che nasce quando tutto sembra crollare.

Shabel, Tigre in lingua Swahili, è il totem e l’alter ego di Chiaraginevra Gariboldi, giovane cantautrice milanese. Associata all’energia femminile, la tigre è simbolo di forza, speranza e rivincita.

Appassionata a ogni forma di musica sin da bambina, Chiara si avvicina subito al mondo dello spettacolo prima come ballerina in TV, poi come cantante e musicista. All’età di quindici anni partecipa a Sanremo Junior, arrivando al primo posto. Nel rispettivo contest internazionale si esibisce al Teatro Ariston e vince il premio della critica. Da sempre ispirata dal panorama musicale internazionale, comincia il suo percorso scrivendo brani in inglese, si trasferisce a Londra per un breve periodo e nel frattempo conclude gli studi laureandosi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel tempo si crea un buon seguito sui social e avvia collaborazioni con diversi brand, tra cui Casio Music - di cui diventa ambassador. Affiancata da Thaurus in questa nuova veste, oggi Chiara dà vita al suo primo progetto in Italiano, una scarica di adrenalina in un mix di sonorità pop, trap e urban. Tutto Brucia esce il 30 gennaio ed è il terzo singolo del progetto, preceduto nella seconda metà del 2025 dai singoli Aria e Puro Veleno.