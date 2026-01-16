SS100, incidente all’altezza dell’Ikea: un ferito e traffico paralizzato in direzione Bari

BARI – Giornata difficile sulle strade baresi a causa di due incidenti che hanno provocato rallentamenti e disagi al traffico. Il primo sinistro si è verificato sulla, all’altezza dell’Ikea, in direzione Bari, coinvolgendo diversi veicoli. Il bilancio è di un, soccorso dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i mezzi di soccorso stradale per ripristinare la viabilità, paralizzata per diverse ore.

Contemporaneamente, disagi si sono registrati anche sulla A14, tra gli svincoli di Bitonto e Bari Nord, sempre a causa di un incidente verificatosi nelle prime ore della mattina. La circolazione in entrambe le direzioni ha subito rallentamenti significativi, con code e deviazioni temporanee.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione e, se possibile, a evitare i tratti interessati, seguendo aggiornamenti in tempo reale sul traffico e percorsi alternativi.

Gli incidenti confermano la necessità di prudenza sulle principali arterie della città, soprattutto nelle ore di punta e in condizioni di traffico intenso.