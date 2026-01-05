Stagione teatrale 2025/26: al Teatro Piccinni “Il medico dei maiali” con Luca Bizzarri e Francesco Montanari
BARI - Per la stagione teatrale e di danza 2025/26 promossa dal Comune di Bari e Puglia Culture, debutta al Teatro Piccinni da mercoledì 7 a domenica 11 gennaio lo spettacolo “Il medico dei maiali”, scritto e diretto da Davide Sacco. La produzione è firmata da Ente Teatro Cronaca / LVF – Teatro Manini di Narni, con un cast d’eccezione composto da Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli. Scene e luci sono rispettivamente curate da Luigi Sacco e Luigi Della Monica, i costumi da Annamaria Morelli, mentre le musiche sono di Davide Cavuti.
Lo spettacolo racconta la morte improvvisa del re d’Inghilterra, che lascia la corona nelle mani di un principe ereditario sciocco e impreparato. Al centro della vicenda, un medico veterinario specializzato in maiali si ritrova a confrontarsi con il potere, cogliendo un’opportunità che potrebbe cambiare il suo destino. La commedia esplora in chiave ironica e drammatica la fragilità della monarchia e la complessità dei rapporti di potere, tra intrighi, colpi di scena e situazioni surreali.
Il testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, è il terzo capitolo della trilogia “La ballata degli uomini bestia” di Davide Sacco (Caracò Editore), che comprende anche “L’uomo più crudele del mondo” e “Sesto potere”.
Note di regia
“Cosa succede quando muore un re, e non un re qualsiasi ma il re d’Inghilterra? Cosa accade se il principe ereditario è impreparato e arrogante, mentre l’unico che sembra avere certezze è un veterinario? In questa crisi, il caso e la beffa si intrecciano, mostrando l’uomo come una bestia pronta a diventare uomo”, scrive il regista Davide Sacco. Lo spettacolo affronta temi di potere, responsabilità e ambizione, in una drammaturgia che mescola satira, tensione e riflessione sociale.
Programma spettacoli:
- Mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio – ore 19.30
- Venerdì 9 gennaio – ore 21.00
- Sabato 10 gennaio – ore 20.00
- Domenica 11 gennaio – ore 18.00
Teatro Piccinni – Puglia Culture
Ente Teatro Cronaca
Uno spettacolo da non perdere per gli appassionati di teatro che cercano intelligenza, ironia e riflessione sociale in un’unica esperienza teatrale.