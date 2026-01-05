Stagione teatrale 2025/26: al Teatro Piccinni “Il medico dei maiali” con Luca Bizzarri e Francesco Montanari

BARI - Per lapromossa dal, debutta aldalo spettacolo, scritto e diretto da. La produzione è firmata da, con un cast d’eccezione composto da. Scene e luci sono rispettivamente curate da, i costumi da, mentre le musiche sono di

Lo spettacolo racconta la morte improvvisa del re d’Inghilterra, che lascia la corona nelle mani di un principe ereditario sciocco e impreparato. Al centro della vicenda, un medico veterinario specializzato in maiali si ritrova a confrontarsi con il potere, cogliendo un’opportunità che potrebbe cambiare il suo destino. La commedia esplora in chiave ironica e drammatica la fragilità della monarchia e la complessità dei rapporti di potere, tra intrighi, colpi di scena e situazioni surreali.

Il testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, è il terzo capitolo della trilogia “La ballata degli uomini bestia” di Davide Sacco (Caracò Editore), che comprende anche “L’uomo più crudele del mondo” e “Sesto potere”.

Note di regia

“Cosa succede quando muore un re, e non un re qualsiasi ma il re d’Inghilterra? Cosa accade se il principe ereditario è impreparato e arrogante, mentre l’unico che sembra avere certezze è un veterinario? In questa crisi, il caso e la beffa si intrecciano, mostrando l’uomo come una bestia pronta a diventare uomo”, scrive il regista Davide Sacco. Lo spettacolo affronta temi di potere, responsabilità e ambizione, in una drammaturgia che mescola satira, tensione e riflessione sociale.

Programma spettacoli:

Mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio – ore 19.30

Venerdì 9 gennaio – ore 21.00

Sabato 10 gennaio – ore 20.00

Domenica 11 gennaio – ore 18.00