Tarantino, corpo di uno straniero trovato lungo la provinciale tra Statte e Crispiano

TARANTO - Il corpo senza vita di uno straniero è stato rinvenuto ieri sera lungo la strada provinciale che collega Statte a Crispiano, nel Tarantino. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima potrebbe essere stata travolta da un’auto pirata, il cui conducente si sarebbe dato alla fuga immediatamente dopo l’incidente.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il corpo esanime sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, incaricati delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile dell’investimento.

Al momento le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sull’identità della vittima, né sulle eventuali testimonianze raccolte lungo il tratto stradale. Gli inquirenti stanno visionando anche eventuali immagini di telecamere di sorveglianza presenti lungo la provinciale per risalire al veicolo coinvolto.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’accaduto e assicurare alla giustizia il conducente che ha causato il tragico incidente.