Santa Maria di Leuca, scoperta associazione sportiva abusiva: 168 violazioni contestate

La sezione operativa navale di Gallipoli ha scoperto una fittizia associazione sportiva dilettantistica che esercitava attività abusive di noleggio barche e somministrazione di bevande nell’area di Santa Maria di Leuca.

Secondo le indagini, la società pubblicizzava e vendeva servizi di escursione in barca a vela lungo la costa salentina e verso Albania, Grecia e Croazia attraverso piattaforme telematiche, richiedendo il pagamento anticipato. Tuttavia, l’associazione risultava priva del requisito fondamentale dell’assenza di scopo di lucro, configurando così un’attività commerciale irregolare e priva degli adempimenti fiscali e amministrativi previsti.

Sono state contestate complessivamente 168 violazioni amministrative, con una sanzione massima prevista dalla normativa pari a 1.718.000 euro. L’operazione evidenzia l’attenzione delle autorità alla tutela della legalità nel settore turistico e alla sicurezza dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti.