A Ostuni fa tappa la mostra internazionale ‘Ipa 2025 – The Winners’

ph_Theresa Sujata Senti





OSTUNI - Domenica 25 gennaio, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni (Br), si terrà il vernissage della mostra “IPA 2025 – The Winners”, una collettiva con le opere vincitrici della categoria degli International Photography Awards 2025, conferiti dalla fondazione Lucie Foundation, un’organizzazione non profit dedicata a onorare i grandi maestri della fotografia e a sostenere la fotografia a livello globale.Quarantacinque saranno le opere esposte, selezionate da Eleni Mouzakiti, curatrice della House of Lucie Atene e Direttrice Artistica del Photopolis Festival. La selezione comprende sia i lavori provenienti dall’International Photography Awards – concorso che raccoglie fotografi da tutto il mondo, sostiene i talenti emergenti e promuove la diffusione e l’apprezzamento della fotografia – sia le immagini del “Best of Show”, iniziativa che indaga narrazioni complesse della condizione umana, soffermandosi su tensioni, conflitti, stati psicologici e situazioni ambientali difficili. Insieme, queste opere restituiscono un ampio spettro di esperienze contemporanee e di approcci visivi.Il risultato complessivo di questa mostra internazionale itinerante – con tappe nelle gallerie House of Lucie e in sedi partner a Budapest, Ostuni, Koh Samui e altre località nel mondo – rappresenta un viaggio attraverso le molteplici forme in cui la fotografia oggi interpreta, racconta e interroga il nostro tempo. Un percorso che unisce sguardi, culture e sensibilità diverse, offrendo al pubblico una testimonianza viva della forza espressiva e del ruolo culturale della fotografia contemporanea. “Accogliere una mostra internazionale di questo livello rappresenta per noi un momento di grande valore culturale – ha affermato Leonardo Petraroli, direttore della galleria House of Lucie Ostuni - perché offre al nostro pubblico uno sguardo privilegiato sulla fotografia contemporanea mondiale. Essere una delle tappe del tour internazionale degli International Photography Awards significa inserire la nostra città in un circuito globale di eccellenza, creando un ponte tra linguaggi, visioni e sensibilità provenienti da ogni parte del mondo. Per Ostuni è un onore e un’opportunità: un invito a dialogare con il presente attraverso la forza delle immagini”.Ipa 2025 – the Winners resterà allestita fino a domenica 22 febbraio, dal mercoledì al sabato dalle 18 alle 21; domenica dalle 10 alle 13.: 3513463642: 18.30