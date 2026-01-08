Taranto, grande successo per la serata finale della XXXVII edizione de 'I Presepi a Taranto'



La mostra al Castello Aragonese supera le migliaia di visitatori. Il M° Giuseppe Ferrarapremiato con il prestigioso Premio “Monsignor Grottoli”. Annunciato anche il nuovo Padre Spirituale dell’Associazione





TARANTO - La XXLa XXXVII edizione de “I Presepi a Taranto” si è conclusa ieri, 6 gennaio, con una serata finale intensa e partecipatissima nella Chiesa di San Pasquale Baylòn, a coronamento di un percorso culturale che ha valorizzato, ancora una volta, la tradizione presepiale tarantina grazie alla guida dell’Associazione Italiana Amici del Presepe – Sede di Taranto, in collaborazione con Ki.Fra Comunicazione&Eventi.





La rassegna ha registrato un successo straordinario anche grazie alla mostra allestita alla Galleria Comunale del Castello Aragonese, visitata da migliaia di persone durante tutto il periodo natalizio. Un flusso costante di famiglie, scolaresche, appassionati e turisti che ha confermato il presepe come linguaggio capace di emozionare e unire generazioni diverse.





La serata finale, presentata da Matteo Schinaia, ha alternato con grande equilibrio momenti musicali, poetici e istituzionali. Applausi calorosi hanno accompagnato le esibizioni del Falanto Chorus, del giovane ed acclamatissimo talento Angelo Dell’Aglia e dagli straordinari artisti Gabriele Pedone e Nadia Spagnolo. Spazio centrale anche alla poesia, affidata all’Associazione Poiesis, guidata dal Presidente Giovanni Monopoli e rappresentata sul palco da Giovanni Monopoli, Sara Leo, Vita Sangermano e Rosanna Cassano, che hanno regalato al pubblico interpretazioni intense e profondamente legate ai valori della rassegna.





Significativi gli interventi istituzionali del Presidente degli Amici del Presepe, Francesco Schinaia, e dell’Assessore Giovanni Patronelli, che hanno sottolineato l’importanza della rassegna quale presidio culturale radicato nel territorio e capace di rinnovarsi anno dopo anno.





Uno dei momenti più attesi è stato l’annuncio del vincitore del Premio “Monsignor Grottoli”, la più alta onorificenza della manifestazione, conferita al Maestro Giuseppe Ferrara, artista, numismatico e storico, figura centrale per la tutela e la diffusione del patrimonio culturale cittadino. La scelta dell’Associazione è stata motivata dal suo impegno: per la sua straordinaria attività di artista e studioso, capace di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di Taranto attraverso ricerche, pubblicazioni e opere che hanno contribuito a preservare e diffondere la memoria collettiva; per la costante dedizione nel promuovere cultura con rigore, sensibilità e passione, incarnando lo spirito del Premio “Monsignor Grottoli”.





A rendere la serata ancora più significativa è stato l’annuncio finale: Padre Vincenzo Chirico, parroco di San Pasquale Baylòn, è il nuovo Padre Spirituale dell’Associazione Amici del Presepe – Sede di Taranto. Un ruolo accolto con grande entusiasmo dal pubblico, che rafforza il legame tra la rassegna, la comunità e il luogo che da anni ospita la cerimonia conclusiva.





L’edizione 2025 de I Presepi a Taranto si chiude così con un bilancio più che positivo, confermando ancora una volta la rassegna come una delle manifestazioni culturali più sentite e identitarie della città, capace di coniugare memoria, tradizione, arte e futuro.



