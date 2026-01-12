Cristiana Capotondi a Palazzo Roma, a Ostuni 'La vittoria è la balia dei vinti'



Venerdì 16 gennaio 2026 l’attrice protagonista di un intenso spettacolo di prosa che unisce memoria storica e riflessione civile sul palco di Palazzo Roma





OSTUNI (BR) - Il Comune di Ostuni annuncia un appuntamento di grande rilievo culturale all’interno della Stagione Teatrale 2025/26. Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Palazzo Roma ospiterà La vittoria è la balia dei vinti, intenso spettacolo di prosa con protagonista Cristiana Capotondi, realizzato in collaborazione con Puglia Culture.





Attrice tra le più apprezzate del panorama italiano, Cristiana Capotondi porta sul palcoscenico del Palazzo Roma un testo potente e profondamente contemporaneo, capace di interrogare il pubblico sul significato della vittoria e della sconfitta, sulle dinamiche del potere e sulla fragilità dell’essere umano di fronte alla Storia.





Lo spettacolo prende avvio da una dimensione intima e quotidiana: una madre di oggi racconta alla figlia una storia della buonanotte che affonda le radici nella memoria familiare. Da questo gesto nasce un racconto che riporta al 25 settembre 1943, la notte del bombardamento di Firenze, quando la bisnonna Vittoria si rifugia nelle cantine di Palazzo Pitti. In quel contesto drammatico, segnato dalla guerra e dalla paura, emergono scelte umane capaci di ribaltare ogni gerarchia sociale.





Sotto le bombe, le differenze si annullano. Non esistono più ruoli, titoli o privilegi. Una madre vale una madre, un bambino vale un bambino. In quell’oscurità condivisa, la vittoria perde il suo significato tradizionale e si trasforma in un gesto di cura, di solidarietà e di responsabilità verso l’altro. È in questo spazio fragile e universale che prende forma il senso più profondo dello spettacolo.





L’arrivo di Cristiana Capotondi al Teatro Palazzo Roma conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di Ostuni di proporre una programmazione teatrale di alto profilo, capace di coniugare qualità artistica, memoria storica e riflessione civile. Un appuntamento che arricchisce l’offerta culturale della Città Bianca e rafforza il ruolo del Palazzo Roma come punto di riferimento per il teatro e la cultura nel territorio.





Lo spettacolo rappresenta un’occasione unica per il pubblico ostunese di vivere una serata di grande intensità emotiva e di profondo valore simbolico, affidata alla sensibilità interpretativa di una delle attrici più amate del teatro e del cinema italiani.