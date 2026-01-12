Taranto, tragedia all’ex Ilva: muore l’operaio Claudio Salamida

TARANTO – È, 47 anni, originario di Alberobello, l’operaio deceduto oggi nello stabilimentodi Taranto. L’uomo lascia la moglie e un figlio piccolo.

Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, Salamida era impegnato nelle attività di controllo delle valvole al convertitore 3 dell’Acciaieria 2 quando, a causa del cedimento di un pavimento grigliato, sarebbe precipitato dal quinto al quarto piano. Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale sanitario e i responsabili della sicurezza, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi lesioni riportate.

I funzionari dello Spesal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.

In seguito alla tragedia, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato 24 ore di sciopero da svolgersi immediatamente in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali. «In attesa di conoscere la dinamica – si legge nel comunicato – tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico si stringono intorno alla famiglia del lavoratore».