Torremaggiore, ennesima rissa tra minorenni in corso Matteotti: il sindaco Di Pumpo condanna gli episodi

TORREMAGGIORE – Nuovo episodio di violenza tra giovani nel centro di Torremaggiore. Nel pomeriggio di ieri, due bande di minorenni si sono affrontate intra calci, pugni e colpi con le cinture dei pantaloni. La scena è stata ripresa e diffusa sui social network, aumentando il clamore intorno all’accaduto.

Il sindaco Emilio Di Pumpo ha condannato con fermezza l’accaduto: «Torremaggiore è una città che fonda la propria identità sui valori del rispetto, della convivenza civile e della serenità sociale: valori che non possono essere messi in discussione da comportamenti irresponsabili. Confidiamo pienamente nel lavoro scrupoloso degli inquirenti, certi che verranno accertate le responsabilità nel rispetto della legge».

Il primo cittadino ha inoltre espresso preoccupazione per la diffusione dei video: «Condanno anche chi con leggerezza o superficialità diffonde immagini dell’accaduto, soprattutto considerando che si tratta di minorenni. La divulgazione incontrollata di tali contenuti non solo rischia di ledere la dignità delle persone coinvolte, ma contribuisce anche a danneggiare l’immagine dell’intera comunità».

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.