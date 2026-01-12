Putignano, 'Il Mangianastri' apre il 2026 con Cristiana Verardo e Giorgio Cuscito
PUTIGNANO (BA) - Ritorna Il Mangianastri, la rassegna di concerti e non solo che negli anni ha portato all’Ex Macello di Putignano artisti di ogni genere e provenienza, dando vita a esperienze e serate di ascolto e condivisione.
Venerdì 16 gennaio è in programma il primo appuntamento del 2026 della rassegna, con un doppio concerto nella Sala Mediterraneo dedicato alla canzone d’autore e alla scrittura musicale, tra intensità emotiva e ricerca sonora.
Sul palco Cristiana Verardo, cantautrice tra le voci più interessanti della nuova scena italiana, e Giorgio Cuscito, musicista e performer pugliese al suo esordio discografico in lingua italiana. Aftershow con music selection a cura di Radio JP.
L’ingresso è a pagamento.
L'evento è realizzato con il supporto di Puglia Sounds e Puglia Culture per Protocollo d'Intesa con KeepOnLive.
Venerdì 16 gennaio 2026 - ore 21:00
Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)
Ingresso a 3€ + prevendita su DICE
[4€ al botteghino la sera dell'evento]
Info qui: https://fb.me/e/jg5wQvg8d
Tags: Bari Cultura e Spettacoli Eventi Puglia