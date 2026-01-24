Taranto verso la mobilità del futuro: la rivoluzione BRT arriva al quartiere Tamburi

TARANTO – Prosegue il ciclo di incontri pubblici, promossi da Kyma Mobilità in collaborazione con il Comune di Taranto. La prossima tappa si terrà nel quartiere Tamburi, per illustrare ai cittadini come il sistemarivoluzionerà i collegamenti e la vivibilità della zona.

Il progetto BRT non è solo un potenziamento dei trasporti, ma un intervento di rigenerazione urbana. Con l’introduzione della Linea Blu e della Linea Rossa, supportate da 64 bus elettrici di ultima generazione, Taranto punta a diventare un modello di sostenibilità e innovazione tecnologica, garantendo spostamenti rapidi, puntuali e a zero emissioni.

L’incontro è fissato per:

Venerdì 30 gennaio 2026, ore 17.30

Quartiere Tamburi, Salone della Chiesa Gesù Divin Lavoratore

Interverranno la presidente di Kyma Mobilità, avv. Giorgia Gira, e l’assessore comunale alla Mobilità, ing. Giovanni Patronelli, che illustreranno i benefici del servizio BRT, la cui entrata in funzione è prevista per il 1° gennaio 2027, e risponderanno alle domande dei cittadini.