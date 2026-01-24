Bari a Cesena, Longo cerca l’esordio vincente: spogliatoio rivoluzionato e assenze pesanti

BARI – Cresce la curiosità per vedere le prime scelte di, tornato alla guida del Bari dopo sette mesi. Rispetto all’ultima partita a Bolzano, lo spogliatoio è profondamente cambiato: solo sei giocatori della passata stagione sono rimasti in rosa, di cui solodisponibili per la trasferta di Cesena.

La sfida non sarà semplice: il Cesena naviga in piena zona play-off e ha assaporato anche il terzo posto, guidato da Michele Mignani, che non ha digerito l’esonero dello scorso ottobre dopo sole otto giornate.

Longo dovrà fare a meno di Castrovilli, Darboe, Antonucci e Maggiore per problemi fisici, e non potrà contare su Vicari e Partipilo, ormai vicini alla cessione. Tornano invece disponibili Moncini e Dickmann, anche se il primo ha avuto una preparazione irregolare.

Per quanto riguarda il modulo, sembra probabile una difesa a tre, con cinque centrocampisti, Dorval a sinistra e Dickmann o Manè a destra, mentre Rao o Bellomo agiranno alle spalle di Moncini. L’obiettivo è chiaro: portare punti da Cesena, dove i bianconeri in casa hanno vinto quattro volte, pareggiato tre e perso due.