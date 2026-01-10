Tragedia ad Alessano: insegnante 48enne muore in incidente sulla SS275

ALESSANO - Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera nel, lungo la, all’altezza di. A perdere la vita è stato, insegnante di matematica, coinvolto nello scontro tra unae una

Ferito il figlio di 10 anni di Turano, trasportato in codice giallo all’ospedale di Tricase per le cure del caso. Più grave invece il conducente della Maserati, trasferito d’urgenza in codice rosso presso il reparto Dea dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

L’episodio conferma ancora una volta la pericolosità di alcuni tratti della viabilità salentina e ha sconvolto la comunità locale, colpita dalla tragica perdita di un docente molto stimato.