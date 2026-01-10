Serie A, Lecce-Parma: al “Via del Mare” in palio punti pesanti per la salvezza

- Ilsfiderà domani alleilallo stadio, nel match valido per la. Una gara delicata e carica di significati per entrambe le formazioni, chiamate a fare punti in chiave salvezza.

I salentini arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta casalinga per 0-2 contro la Roma e sono chiamati a reagire per compiere un passo in avanti importante nella corsa alla permanenza in Serie A. Di fronte troveranno un Parma reduce dal ko interno per 0-2 contro l’Inter al “Tardini”, ma determinato a tornare al successo per consolidare il quindicesimo posto in classifica.

In casa Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Berisha, Frucht e Morente. Nello schieramento previsto, agiranno Maleh e Kaba sugli esterni, con Sottil in cabina di regia, mentre in attacco spazio a Stulic e Banda.

Anche il Parma dovrà fare i conti con alcune assenze: il tecnico spagnolo Carlos Cuesta non avrà a disposizione Suzuki, Frigan e Ndiaye, tutti alle prese con problemi muscolari. Sulle fasce dovrebbero partire Sorensen ed Estevez, con Bernabè nel ruolo di trequartista e il tandem offensivo composto da Pellegrino e Ondrejka.

La direzione di gara è stata affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli, in provincia di Roma.

L’ultimo precedente in massima serie al “Via del Mare” risale al 21 settembre 2024 e si concluse con un rocambolesco 2-2. Il Lecce passò in vantaggio al 32’ del primo tempo con Dorgu e raddoppiò al 14’ della ripresa con Krstovic. Nel recupero, però, il Parma riuscì a rimontare grazie alle reti di Almqvist al 93’ e Hainaut al 96’, strappando un pareggio in extremis.

Domani, al “Via del Mare”, il Lecce cercherà una vittoria che manca da troppo tempo, mentre il Parma proverà a confermarsi squadra solida e competitiva nella lotta salvezza.