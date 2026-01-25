Tragedia ad Anguillara: genitori di Claudio Carlomagno trovati morti in casa, ipotesi suicidio

ANGUILLARA SABAZIA - Ieri mattina Pasquale Carlomagno, 69 anni, e Maria Messenio, 65 anni, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione ad Anguillara, vicino a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, i due coniugi si sarebbero tolti la vita impiccandosi.

La coppia era legata al caso del femminicidio di Federica Torzullo, moglie del figlio Claudio Carlomagno, arrestato pochi giorni fa con l’accusa di omicidio. Maria Messenio, ex poliziotta, era stata assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara fino a pochi giorni fa, dimettendosi dopo la tragedia familiare. Il marito, Pasquale Carlomagno, era finito nelle carte delle indagini: le telecamere di sorveglianza avevano ripreso il suo furgone transitare davanti alla villa della coppia nelle ore immediatamente precedenti al delitto.

Secondo quanto emerso, i genitori avrebbero lasciato una lettera indirizzata all’altro figlio, Davide Carlomagno, nella quale avrebbero spiegato le ragioni del loro gesto. La missiva è stata rinvenuta proprio nella casa di Davide, che, preoccupato, ha contattato una zia: la donna ha raggiunto l’abitazione dei coniugi e allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, e fin da subito gli investigatori hanno ipotizzato il suicidio.

Claudio Carlomagno, detenuto in carcere, è stato informato della tragica notizia ed è sorvegliato a vista. Il suo avvocato, Andrea Miroli, ha dichiarato: “Il mio pensiero va non solo al mio assistito e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio, che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e, per molto tempo, anche il padre”.

La vicenda segna un ulteriore capitolo drammatico in una famiglia già segnata da eventi tragici e lascia aperti interrogativi sul peso emotivo e psicologico legato a circostanze così estreme.