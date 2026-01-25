Cocaina a domicilio: 36enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato a Taranto un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Falchi della Squadra Mobile, transitando in viale Magna Grecia, hanno notato il 36enne a bordo di un grosso scooter, il cui comportamento sospetto e l’andatura elevata hanno spinto gli agenti a seguirlo a distanza senza farsi notare.

Poco dopo, l’uomo si è fermato per incontrare un giovane, con cui ha scambiato un piccolo involucro di cellophane con una banconota da 20 euro. Presumendo un’attività di spaccio, i Falchi hanno recuperato sei involucri termosaldati contenenti cocaina e 180 euro in banconote di piccolo taglio, mentre l’acquirente aveva appena ricevuto una dose della stessa sostanza.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il 36enne è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale locale.

Si ricorda che sull’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.