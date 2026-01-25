Maltempo in Puglia, domenica difficile tra vento forte e piogge

BARI - Sarà una domenica complicata per i pugliesi a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la regione già da sabato sera. Una burrasca di scirocco sta sferzando in particolare la Puglia centro-meridionale, con venti forti e mare agitato.

Le raffiche potranno raggiungere i 60–70 chilometri orari, accompagnate da piogge diffuse e precipitazioni sparse su tutto il territorio regionale. Il richiamo di correnti nordafricane determinerà tuttavia un aumento delle temperature massime, che nelle ore pomeridiane potranno arrivare fino a 16-17 gradi.

Sono possibili disagi alla viabilità e difficoltà per le attività all’aperto, soprattutto lungo le aree costiere e nelle zone maggiormente esposte al vento. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti.