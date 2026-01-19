Tragedia ferroviaria in Andalusia: scontro tra due treni ad alta velocità, almeno 21 morti

ANDALUSIA – È drammatico il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto nel comune di, in Andalusia, dove, causandoe numerosi feriti. Il numero dei morti è ancora provvisorio:e le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

L’incidente si è verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid, partito da Malaga da circa un’ora, è deragliato ed è finito sul binario adiacente proprio mentre sopraggiungeva un treno Renfe Alvia, in viaggio da Madrid verso Huelva. L’impatto è stato violentissimo.

Secondo le prime informazioni, tre delle vittime viaggiavano a bordo del treno Alvia, mentre due erano passeggeri del convoglio Iryo, sul quale si trovavano complessivamente 317 persone. Le ultime due carrozze del treno Iryo sono deragliate, e l’ultima si è rovesciata su un fianco.

Le testimonianze

A raccontare i momenti di panico è Salvador Jimenez, giornalista di Radio Nacional de España, che viaggiava proprio sul treno partito da Malaga.

«Siamo partiti alle 18.40 in orario. Alle 19.45 c’è stato un impatto devastante, come un terremoto che ha scosso tutti i vagoni», ha riferito in diretta. Subito dopo l’urto, il personale di bordo ha utilizzato i martelli di emergenza per rompere i finestrini e consentire l’evacuazione dei passeggeri.

Drammatica anche la testimonianza del sindaco di Adamuz, Rafael Moreno, che ha parlato di scene strazianti: «Ho visto almeno un corpo sezionato e un altro diviso in due».

Soccorsi in corso

I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta tra i vagoni distrutti. «Stiamo dando priorità alle persone vive – ha dichiarato il responsabile dei soccorsi – scaviamo tra poltrone, lamiere e bagagli alla ricerca di superstiti».

Sul luogo della sciagura si sono recati il ministro dei Trasporti Oscar Puente e il premier Pedro Sánchez, che ha assicurato il pieno impegno del governo e delle autorità competenti per affrontare l’emergenza.

Circolazione ferroviaria sospesa

A seguito dell’incidente, il servizio di alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stato completamente sospeso. Il gestore ferroviario Adif ha comunicato che le linee Tav verso Cordoba, Siviglia, Malaga e Huelva resteranno ferme per tutta la giornata di lunedì, con possibili tempi di ripristino stimati tra le 48 e le 72 ore.

La compagnia Iryo, partecipata anche da Trenitalia, ha confermato di aver attivato tutti i protocolli di emergenza, mentre prosegue la verifica delle cause dell’incidente, ancora da accertare.

Il bilancio resta purtroppo aperto, mentre la Spagna si stringe attorno alle vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie degli ultimi anni.