Tragedia in Thailandia: muore durante una vacanza il giovane tarantino Andrea Caputo

TARANTO – Sgomento a Taranto per la tragica scomparsa di, giovane tarantino deceduto improvvisamente per un malore mentre si trovava in vacanza in Thailandia. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando amici, familiari e conoscenti profondamente colpiti.

Andrea era in viaggio insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Nella sua città natale, San Giorgio Ionico, era titolare di un centro specializzato nella sostituzione e riparazione di vetri per auto, dove era apprezzato per la professionalità e la disponibilità.

Appassionato di musica e molto conosciuto in città, Andrea lasciava dietro di sé un ricordo di energia, entusiasmo e passione per la vita. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.