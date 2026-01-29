San Nicandro Garganico, confiscati beni per oltre 400mila euro a un pluripregiudicato

SAN NICANDRO GARGANICO – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia ha eseguito la confisca di un compendio aziendale, beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore ai 400mila euro nei confronti di un pluripregiudicato residente a San Nicandro Garganico.

Le indagini hanno permesso ai militari di ricostruire l’origine e l’impiego delle risorse del soggetto, considerato un elemento di rilievo della criminalità rurale e pastorale della zona, nonché collegato a un noto network criminale. Dalle verifiche è emersa una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, con beni utilizzati per finalità illecite o per il reimpiego di proventi criminali.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo delle autorità nel contrasto alla criminalità economica e al reinvestimento di capitali di provenienza illecita, con l’obiettivo di restituire sicurezza e legalità al territorio.