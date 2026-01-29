“Meraviglioso”, Osteria Moderna a Polignano a Mare: tradizione pugliese e innovazione in un’esperienza sensoriale unica

POLIGNANO A MARE – Nel cuore della splendida Polignano a Mare, città natale di Domenico Modugno, il ristoranteoffre un’esperienza gastronomica che unisce la tradizione pugliese all’innovazione, con una vista mozzafiato sulla piazza appena rinnovata e sul mare Adriatico.

A condurre il locale è Leonardo Fontana, giovane proprietario originario di Conversano, che da sempre affianca il padre nella gestione della ristorazione. Acquisito nel 2013, il ristorante celebra quest’anno la sua quattordicesima stagione, con un riconoscimento nel 2016 dalla Guida Michelin. “Meraviglioso” è un punto di riferimento per residenti e turisti, con clienti affezionati provenienti anche da altre regioni come Calabria e Abruzzo.

Il locale si distingue per la cura degli ambienti, eleganti e sobri, e per un servizio attento ma discreto. La direzione della sala è affidata a Ilaria d’Apollo, che guida il personale nella presentazione dei piatti e nella scelta dei vini, valorizzando la cantina del ristorante.

La cucina è guidata dallo chef Andrea Vicario, giovane originario di Lucera, che con la sua brigata propone piatti che uniscono semplicità e creatività, utilizzando esclusivamente ingredienti freschi e locali, privilegiando filiere biologiche e a km 0. Tra le specialità: baccalà con maionese aglio, olio e peperoncino, tartara di tonno con gel acetico di carote di San Vito, e dessert come la mandorla con cialda al pistacchio, gelato e origano. La cottura alla brace Josper conferisce ai piatti un aroma intenso e unico.

L’arredo del ristorante, distribuito su due piani, combina legni naturali, pietra bianca di Trani e pareti color terracotta, mentre le porcellane Richard Ginori e le sedie in legno di noce recuperato rendono l’ambiente elegante e accogliente. Durante la bella stagione, l’area esterna permette di gustare i piatti ammirando il panorama della città.

Leonardo Fontana sottolinea l’importanza di mantenere alto il livello della cucina e di valorizzare le tradizioni pugliesi, senza rinunciare alla modernità e alla sostenibilità. Il ristorante offre lavoro a giovani locali, contribuendo a rafforzare le filiere gastronomiche del territorio.

Meraviglioso – Osteria Moderna resta così un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica raffinata, capace di trasformare ogni pasto in un racconto sensoriale e coinvolgente.

Info e contatti:

Ristorante Meraviglioso – Largo Gelso, 16, 70044 Polignano a Mare

Tel. 080 424 9509 – www.ristorantemeraviglioso.it

Aperto tutti i giorni dell’anno