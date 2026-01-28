Tragedia a Manfredonia: operaio 60enne muore per malore nel porto industriale

MANFREDONIA – Un tragico episodio si è verificato ieri pomeriggio nel porto industriale di Manfredonia, dove un operaio di 60 anni ha perso la vita mentre era al lavoro nell’area retro portuale.

La vittima, autista e dipendente di una ditta operante nel porto, si è improvvisamente accasciata a causa di un malore. Subito allertati, alcuni colleghi hanno dato l’allarme e sul posto è intervenuto il personale del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo non ce l’ha fatta.

La tragedia ha suscitato sgomento tra i colleghi e nell’intera comunità locale, mentre le autorità stanno seguendo l’accaduto per gli accertamenti del caso.