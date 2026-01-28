L’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari entra nella top 15 europea per crescita passeggeri
BARI – L’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari conferma il suo ruolo di scalo dinamico e in forte espansione, entrando nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri.
Il risultato emerge da un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sui dati dell’Airports Council International (ACI) relativi al primo semestre del 2025. La performance dello scalo barese testimonia la capacità di intercettare la domanda internazionale e rafforza la posizione della Puglia come meta sempre più ambita per turismo e lavoro.
Secondo gli esperti, il trend positivo conferma non solo l’efficienza e l’attrattività dell’aeroporto, ma anche il potenziale economico, culturale e turistico della regione, in grado di competere con i principali scali europei.