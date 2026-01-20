Tragedia nel Brindisino: donna di 76 anni investita e uccisa sulla provinciale Francavilla-Oria

FRANCAVILLA FONTANA – Una donna di 76 anni, Eva Patisso, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto lungo la provinciale che collega Francavilla Fontana a Oria.

Secondo quanto ricostruito, la donna si era fermata a bordo strada insieme ad altri familiari perché la loro auto era in panne. Mentre era fuori dal veicolo, il conducente di una seconda auto non si sarebbe accorto della sua presenza, travolgendola.

L’investimento è avvenuto sotto gli occhi della figlia della 76enne, che era con lei al momento della tragedia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimare Eva Patisso è stato purtroppo vano.

La comunità locale è profondamente scossa per l’accaduto, che evidenzia ancora una volta i rischi legati alla circolazione su strade provinciali.