Tragico incidente ad Acquaviva: morti due giovanissimi, un ragazzo in pericolo di vita

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Acquaviva delle Fonti piange due giovani vite spezzate in un drammatico incidente stradale avvenuto alle porte della città, sulla via per Adelfia. Le vittime sono Gianvito Novielli, 18 anni, giovane calciatore della Football Acquaviva, e Denise Buffoni, 15 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano, mentre era in fase di sorpasso, ha urtato un veicolo in senso opposto, prima di colpire un’altra macchina e infine uno degli autobus della linea Sita. Un terzo ragazzo, anch’egli a bordo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Miulli di Acquaviva ed è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente la Polizia Locale, i Carabinieri e il personale del 118, che hanno cercato di prestare soccorso ai feriti.

Il sindaco di Acquaviva, Marco Lenoci, ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio per le due giovani vite stroncate.

La comunità locale, sotto shock per la tragedia, si stringe attorno alle famiglie dei ragazzi colpite da questa perdita improvvisa e dolorosa.