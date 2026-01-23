Tragedia sulla SP362: muore un uomo investito lungo la strada

CUTROFIANO - Un uomo di 40 anni, Francesco Vincenti, è deceduto la scorsa notte in un incidente stradale lungo la SP362, nel tratto tra Cutrofiano e Supersano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, residente lungo la strada, stava camminando sulla carreggiata quando è stata investita da una Peugeot 206, probabilmente non vista in tempo a causa della scarsa illuminazione. Alla guida dell’auto un 34enne di Supersano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e i carabinieri del NORM di Gallipoli, incaricati dei rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.