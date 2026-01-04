Tragico incidente all’alba: muore uno studente del Salento, il cordoglio dell’Ateneo

SALICE SALENTINO – Un giovane studente di 24 anni,, ha perso la vita questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto lungo la, la provinciale che collega Salice Salentino a Campi Salentina.

David, originario di Salice Salentino, era iscritto al corso di Viticoltura ed Enologia presso l’Università del Salento. L’incidente è avvenuto nelle prime ore dell’alba, quando la sua auto è uscita di strada in circostanze che sono al momento in corso di accertamento da parte delle autorità.

La notizia della tragedia ha scosso la comunità accademica. La rettrice dell’Ateneo, Maria Antonietta Aiello, ha voluto esprimere il cordoglio a nome di tutti gli studenti e del personale docente:

"Questo inizio d’anno, che tutti abbiamo salutato con il cuore carico di speranza, è stato funestato da tragedie cui mai avremmo voluto assistere. La notizia della morte di David Simone, l’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto, ci lascia sgomenti: David era uno studente serio, appassionato, che si è sempre distinto per l’impegno e la dedizione dimostrati nel suo percorso di studi. Alla famiglia, agli amici che lo piangono oggi, giungano l’abbraccio e il cordoglio di tutto l’ateneo."

I Carabinieri di Salice Salentino e il Nucleo Radiomobile di Campi Salentina sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi, mentre le autorità locali hanno espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

David Simone lascia un vuoto profondo tra i suoi compagni, i docenti e tutta la comunità salentina, un ricordo di passione e dedizione che resterà vivo negli affetti di chi lo conosceva.