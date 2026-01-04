A Taranto con 'Epifania in Fest' tutta una giornata con la Befana



TARANTO - Per la prima volta a Taranto tutti potranno trascorrere l’intera giornata della Epifania in allegria e con tanto intrattenimento pensato per i più piccoli, con protagonista la Befana che regalerà tremila calze ai bambini! - Per la prima volta a Taranto tutti potranno trascorrere l’intera giornata della Epifania in allegria e con tanto intrattenimento pensato per i più piccoli, con protagonista la Befana che regalerà tremila calze ai bambini!





È la magia di “Epifania in Fest”, la nuova iniziativa di Athena Aps che ha deciso di offrire una nuova occasione di divertimento e intrattenimento a tutte le famiglie e ai loro bambini.





La prima edizione di “Epifania in Fest” si terrà martedì 6 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 22.00, con ingresso libero e gratuito, senza obbligo di consumazione o altro, presso l’ex Area camper in Via Mascherpa, una strada di fronte al PalaMazzola, un’ampia area recintata messa a disposizione dal Comune di Taranto.





Questa location, che in estate ha già ospitato il “Taranto Beer Fest” e nei giorni scorsi il “Taranto in Fest”, due iniziative di successo di Athena Aps, sarà addobbata e illuminata “a festa” e vedrà per l’intera giornata una suggestiva animazione “dedicata” ai più piccoli con tante sorprese, divertimento assicurato e spettacoli!





Al “Epifania in Fest” ci sarà, oltre a un grande palco, anche un’area food con pizzeria, friggitoria, panini e pietanze tipiche natalizie, nonché crepes dolci e salate, e un’area beverage con acqua, bibite varie, birra alla spina, spritz e prosecco; per tutti saranno disponibili gratuitamente 900 posti a sedere con panche e tavoli.





Oltre a due postazioni Face painting e Truccabimbi dove i bambini potranno trasformarsi in personaggi fantastici, nella mattinata ci sarà un ricco programma di animazione con musica, balli di gruppo e giochi per coinvolgere tutti i bambini e creare la giusta atmosfera di festa, mentre le mascotte più popolari si muoveranno fra il pubblico per foto, saluti e interazioni divertenti. Ci saranno “Le Bolle di Federica”, una performance poetica e affascinante con le bolle giganti, iridescenti e giochi di luce, e l’esibizione dei giocolieri e dei mimi che tra il pubblico daranno vita a uno spettacolo entusiasmante che combina abilità circense, espressione teatrale e comicità. Alle 11:30, infine, è previsto l’arrivo della Befana, la vera protagonista dell’evento che prenderà posto nella sua area dedicata per iniziare la distribuzione gratuita di calze ai bambini.





Il programma dell’animazione sarà ripetuto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i trampolieri che accompagneranno una specialissima Befana sui trampoli, nonché la proiezione di cortometraggi.





Alle 17.30 è previsto l’arrivo della tradizionale Befana che nella serata sarà accompagnata da Babbo Natale, i due personaggi simboli delle festività: entrambi si accomoderanno nell’area loro dedicata per accogliere i più piccini per le tradizionali foto e per distribuire loro gratuitamente le calze.





Verso le 19.00 il programma della serata entrerà nel vivo con il ritorno dei trampolieri, che nell’occasione indosseranno costumi con luci che li trasformeranno in affascinanti farfalle luminose, e con il Cantastorie Disney che narrerà dal vivo la storia di Frozen, accompagnato dalla presenza dei personaggi del film.





Dopo la variopinta “coriandolata” dei trampolieri luminosi, alle ore 20.00 ci sarà il “Magic Xmas Show” con il Mago Max, uno spettacolo di magia natalizia che, tra illusioni e comicità, coinvolgerà il pubblico, seguito dalla esibizione dei giocolieri con il fuoco, una performance mozzafiato carica di adrenalina e di effetti spettacolari.





Sarà l’attesissimo concerto delle HUNTRIX K-pop a concludere con una grande esclusiva “Epifania in Fest”, una performance live energica e coinvolgente, con musica, ritmo e show per un gran finale indimenticabile della manifestazione.





“Epifania in Fest” è la nuova iniziativa che, da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, è realizzata da Athena Aps con la partecipazione del Comune di Taranto e con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi – Taranto. La manifestazione è sostenuta da Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e da Buy&Go drinks food and more, due importanti aziende di San Giorgio Jonico impegnate a favore della collettività.